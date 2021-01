Visci: "Nessuno avrebbe pensato che lo Spezia si sarebbe trovato qui a questo punto"

Pierfrancesco Visci, direttore organizzativo dello Spezia, prima della sfida di Coppa Italia con il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Il nostro obiettivo principale è la salvezza. Nessuno pensava che in questo momento ci trovassimo in questa posizione di classifica, questo ci dà fiducia e stimoli per potere arrivare agli obiettivi. Per noi sarebbe un unicum nella storia multicentenaria di questo club".