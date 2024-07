Ufficiale Viti è tornato all'Empoli, ecco l'annuncio. Acquisto in prestito con diritto di riscatto

Ora è anche ufficiale, Mattia Viti (22 anni) torna ad essere un calciatore dell'Empoli. Arrivato l'annuncio da parte della società toscana relativo all'acquisto del difensore centrale classe 2002, che torna al Castellani dal Nizza in prestito con diritto di riscatto (fissato questo a 6 milioni di euro) dopo che nell'estate del 2022 era stato venduto proprio al club francese della Costa Azzurra per quasi 15 milioni, bonus compresi.

Al Nizza le cose per Viti non sono andate come sperato. L'estate scorsa punta su di lui il Sassuolo, ma lì si ritroverà all'interno della peggiore annata dei neroverdi da quando sono saliti in Serie A, culminata con un'amara e anche piuttosto imprevista retrocessione a fine anno. Neanche per Viti il 2023/24 è particolarmente felice: al di là del brutto risultato di squadra, il centrale classe 2002 (che viene impiegato spesso anche come terzino da Dionisi) si è visto limitato da qualche problema fisico di troppo nel rendimento continuativo, trovando spazio prevalentemente da gennaio in avanti per un totale di 18 partite tra campionato e coppa, con meno di 1000 minuti in Serie A.