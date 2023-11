Vlahovic ma non solo. Le priorità della Juventus sono i rinnovi di Rabiot, Chiesa e Bremer

Vlahovic ma non solo. Segnali positivi da casa Juventus arrivano anche sugli altri fronti aperti da Giuntoli e Manna, che stanno cambiando marcia sui rinnovi. Concluso il prolungamento di Federico Gatti (2028) - sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport -, si aspetta l’ufficialità per Manuel Locatelli (2028) e Nicolò Fagioli (2028). Discorsi ben avviati anche con Bremer, Szczesny e Rugani.

Priorità Rabiot e Chiesa

Tra le priorità della Juventus ci sono soprattutto Adrien Rabiot (scadenza a giugno 2024) e Federico Chiesa (2025): anche per questo la scorsa settimana i dirigenti hanno incontrato prima l’agente dell’azzurro e poi la madre-rappresentante del francese. Situazioni diverse, ma ugualmente importanti. Su Chiesa si lavora a un rinnovo “ponte” – dal 2025 al 2026 – per allontanare la data della scadenza. Giuntoli, in ogni caso, ha già incassato una promessa importante dall’entourage del numero 7: nessun divorzio a parametro zero. Rischio che, almeno sulla carta, esiste per l’ex Psg. Ma i rapporti tra Rabiot e il club sono talmente buoni che Giuntoli e Manna non vogliono mettere fretta al centrocampista, che in assenza di Danilo è diventato il capitano.