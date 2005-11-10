Ufficiale Niente Serie A per Garnacho: va all'Aston Villa in prestito con obbligo di riscatto

L'Aston Villa annuncia l'arrivo di Alejandro Garnacho. L'esterno argentino si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto dal Chelsea e raggiunge la squadra di Unai Emery.

L'Aston Villa è lieto di annunciare l'ingaggio di Alejandro Garnacho dal Chelsea. Il 22enne nazionale argentino arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Garnacho è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, con cui ha collezionato 144 presenze in prima squadra prima di trasferirsi al Chelsea nell'estate del 2025.

Capace di giocare su entrambe le fasce offensive o anche in posizione centrale, nella scorsa stagione ha realizzato otto gol in 43 presenze con la maglia dei Blues.

Con la nazionale argentina ha finora collezionato otto presenze e nel 2024 ha conquistato il FIFA Puskás Award grazie alla spettacolare rovesciata messa a segno contro l'Everton.

L'allenatore Unai Emery ha commentato così il nuovo acquisto:



"Siamo felicissimi di Alejandro. È un giocatore di enorme talento, giovane, e ci ha dimostrato subito la sua volontà di sposare il nostro progetto. Siamo davvero molto contenti."

Il Chelsea svela i dettagli del trasferimento

L'esterno del Chelsea Alejandro Garnacho ha completato il trasferimento in prestito per una stagione all'Aston Villa, club di Premier League. L'accordo prevede inoltre un obbligo di riscatto che scatterà la prossima estate al raggiungimento di determinate condizioni.

Il nazionale argentino era arrivato ai Blues la scorsa estate dal Manchester United e, nel corso della stagione 2025/26, ha realizzato otto gol in 43 presenze.

Il Chelsea augura ad Alejandro il meglio per il prosieguo della sua carriera con la maglia dell'Aston Villa.