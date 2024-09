Vogliacco dopo Genoa-Roma 1-1: "Ho dei compagni fantastici, è la forza del gruppo"

Alessandro Vogliacco, assieme al compagno di squadra Koni De Winter, è intervenuto nel rapido post-partita di Genoa-Roma (1-1) ai microfoni di DAZN per un paio di battute.

Che settimana è stata per te?

"Settimana bellissima, ho dei compagni fantastici. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, mi hanno fatto felice con questo risultato. Ho dei compagni fantastici che aiutano il compagno quando non gioca bene".

La panchina è esplosa sul gol. Quanto è forte Roma?

"La Roma è una grandissima squadra, Abbiamo fatto il nostro peggiore primo tempo, siamo contentissimi di aver fatto un punto importante. Questa è la forza del gruppo, quando uno è in difficoltà si fa sempre la corsa in più per il compagno".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco (1' st Vitinha), De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (35' st Bohinen), Thorsby (1' st Malinovskyi), Martin; Ekuban (35' st Ekhator), Pinamonti. A disp.: Leali, Sommariva, Ahanor, Matturro, Accornero, Masini, Marcandalli. All.: Gilardino

Roma (3-5-2): Svillar; Mancini, Ndicka, Angelino; Saelemaekers (5' st Hermoso), Pisilli (17' st Pellegrini), Cristante, Koné, El Shaarawy (17' st Celik); Dybala (17' st Baldanzi), Dovbyk (36' st Shomurodov). A disp.: Ryan, Martin, Abdulhamid, Sangarè, Hummels, Dahl, Paredes, Soulé. All.: De Rossi

Arbitro: Giua

Marcatori: 37' Dovbyk (R), 51' st De Winter (G)

Ammoniti: Pisilli (R), Pellegrini (R), De Winter (G), Shomurodov (R)