"Volti nuovi". Primo allenamento con la Juve per Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao

La prima volta non si scorda mai. Oggi hanno vestito per la prima volta la casacca bianconera, seppur in allenamento, gli ultimi tre acquisti della Juventus: il centrocampista Teun Koopmeiners e gli esterni offensivi Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. "Volti nuovi", scrive non a caso su Twitter la Vecchia Signora.

Di seguito le immagini,