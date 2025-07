Juventus, si muove il mercato in uscita: Mbangula e Weah ai saluti

Questa settimana sarà particolarmente importante per la Juventus: la società lavorerà sul mercato, sia in entrata sia in uscita, mentre la squadra tornerà alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. Il raduno dei bianconeri è fissato per giovedì, giorno in cui verranno effettuati i test fisici presso il JMedical. Dopodiché Tudor riprenderà le sedute sul campo, con l’obiettivo di preparare al meglio la prima giornata di campionato contro il Parma. L'idea di Comolli è quella di regalare un nuovo acquisto al tecnico croato entro il 24 luglio. Per questo motivo si continua a lavorare sul mercato, nella speranza di piazzare quanto prima Weah o Mbangula, così da poter mettere a segno un colpo in entrata. Al momento, infatti, la parola d’ordine in casa Juventus è: vendere.

Non si molla Kolo Muani.

Nei primi colloqui tra Igor Tudor e Damien Comolli, il tecnico croato ha indicato due nomi da confermare in rosa al direttore generale bianconero: Francisco Conceição e Randal Kolo Muani. Per l’allenatore, questi due giocatori sono fondamentali per la Juventus del futuro. Su Conceição, Tudor è stato accontentato: Comolli ha trovato un accordo con il Porto, e il 24 luglio il portoghese sarà regolarmente alla Continassa. Per quanto riguarda Kolo Muani, la Juventus continua a insistere con il Paris Saint-Germain per riportarlo a Torino il prima possibile. Tuttavia, il club di Al-Khelaifi non sembra intenzionato ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto: il PSG vuole monetizzare e spera in un’offerta importante da parte di qualche club di Premier League. La Juventus, però, ha un asso nella manica: la volontà del giocatore. Il francese, infatti, desidera tornare a Torino, dove si è trovato molto bene negli ultimi sei mesi. Kolo Muani è un punto fermo per Tudor e il giocatore lo sa: proprio per questo la sua intenzione è quella di tornare a vestire la maglia bianconera il prima possibile. Dunque, la Juventus non mollerà e Comolli continuerà a lavorare per cercare di ammorbidire la posizione del PSG.

Weah sempre più vicino al Marsiglia.

In casa Juventus si lavora anche alle cessioni. Nelle ultime ore sono proseguiti i dialoghi con il Marsiglia per Timothy Weah. L’americano ha già trovato un accordo con il club francese e desidera tornare in Ligue 1. La Juventus, però, chiede circa 15 milioni di euro, motivo per cui la trattativa è ancora in corso. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Si attende ora solo la fumata bianca, nella speranza che possa arrivare già nel corso di questa settimana. L’uscita di Weah potrebbe permettere alla Juventus di chiudere per Jadon Sancho, che sembra essere l’obiettivo principale per rinforzare la trequarti. I contatti proseguono e c’è la volontà di trovare un accordo tra tutte le parti coinvolte. In uscita restano anche Samuel Mbangula e Douglas Luiz. Il belga è vicinissimo a lasciare Torino a titolo definitivo per circa 10 milioni più bonus. La Juventus e il Werder Brema hanno raggiunto un accordo di massima per Mbangula e presto verrà definito il tutto. Anche il brasiliano potrebbe presto lasciare Torino, ma finora ci sono stati solo timidi approcci da parte di club di Premier League. In ogni caso, l’Inghilterra sembra la destinazione più probabile per Douglas Luiz. La Juventus spera di poterlo cedere a titolo definitivo, così da ottenere una buona cifra da reinvestire sul mercato. Infine, resta sempre aperto il file Vlahovic, ma qui servirà molta pazienza poiché resta una situazione alquanto complicata da risolvere.