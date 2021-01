Wesley o Frabotta? Il brasiliano provato tra i titolari, sarebbe l'esordio assoluto

Wesley è stato provato tra i titolari nella formazione anti-Genoa di questa sera: la giovane promessa brasiliana è in ballottaggio con Frabotta, che ieri sembrava il favorito per il ruolo di titolare sulla corsia di sinistra. Nel caso in cui fosse davvero il carioca a spuntarla, decisione nel pomeriggio in riunione da parte di Pirlo, sarebbe l'esordio assoluto in maglia bianconera.