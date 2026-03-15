Yildiz-Boga show: la Juventus vince e sale al quarto posto

La Juventus ha vinto una partita molto importante contro l'Udinese e adesso è momentaneamente al quarto posto, in attesa di Como-Roma che si giocherà questo pomeriggio. I bianconeri sapevano di dover vincere e lo hanno fatto con una prestazione da squadra matura. La Juve è scesa in campo con le idee chiare e senza un centravanti di ruolo. Spalletti ha schierato Yildiz falso nove, ma nel corso del primo tempo ha deciso di rimettere il turco a sinistra e Boga al centro. Questa mossa è stata decisiva e proprio il numero 10 bianconero ha confezionato l'azione che ha portato al gol dell'ivoriano. Yildiz ha così raggiunto quota 10 gol e 10 assist, confermandosi sempre di più come uomo fondamentale della Juventus. I bianconeri, nel secondo tempo, avevano trovato anche il secondo gol con Conceicao, ma Mariani lo ha annullato per un fuorigioco di posizione di Koopmeiners. Poco dopo la palla del ko è capitata sui piedi di Miretti che però ha centrato Okoye. La Juventus, però, non si è persa d'animo e, da squadra matura e consapevole, ha saputo gestire il vantaggio.

Spalletti soddisfatto del livello della Juventus.

Al termine della gara contro l'Udinese, Luciano Spalletti ha commentato così la prestazione della Juventus: "Siete più forti di Como e Roma? Forse eri tra quelli che due gare fa dicevano che non eravamo una squadra di livello. La Juventus è squadra di livello quando fa un gioco di livello, quando i giocatori non stanno per terra, quando si gioca, quando gli avversari ti pressano in maniera cattiva e trovano il largo e non la buttano per forza via. Quando vanno in profondità lungo la linea. La Juventus è più forte quando fa quello che ha fatto stasera: queste sono le prestazioni che ci rimettono sull'aereo delle partite più belle del calcio. Così quell'aereo possiamo prenderlo, sennò diventa più difficile". Il tecnico di Certaldo si è poi soffermato sulla posizione di McKennie che contro l'Udinese agiva più sulla destra: "McKennie ha sempre giocato nel settore di destra. Quando affronti avversari con esterni tutta fascia, McKennie chiaramente deve arretrare in fase difensiva ed entrare in mezzo al campo per lasciare spazio a Kalulu. È un ragazzo che puoi mettere in tante posizioni, una cosa difficile da trovare: può fare l'esterno, giocare in mezzo, ha fatto l'attaccante andando a pressare tutti quando ho tolto Boga e ha fatto il quinto di sinistra al posto di Boga. Ora lo frustiamo e poi non c'è altro da fare (ride ndr)". Infine, Spalletti ha parlato dell'impatto di Boga nella Juventus: "Sono stati bravi i direttori, Boga lo hanno tirato fuori loro. Si allenava da tanto tempo da solo e dovevamo rimetterlo in condizione, ma essendo un giocatore dalla gamba nervosa e muscolare, ci ha messo poco a tornare in forma. Stasera è stato bravo sia da esterno che da prima punta".

Grande impatto di Boga.

Jeremie Boga contro l'Udinese ha segnato il suo terzo gol di fila, confermando di fatto di aver avuto un grande impatto nella Juventus. Il numero 13 juventino, in conferenza stampa, ha parlato dell'aiuto che gli ha dato Spalletti in queste settimane: "È stato molto importante, da quando sono arrivato mi ha dato fiducia. È più facile quando il mister ti dà questa libertà di giocare. Sono più libero nel gioco, do il mio meglio quando mi dà minuti". Boga ha poi sottolineato quanto sia stata fondamentale la vittoria della Juventus contro l'Udinese: "Una vittoria importante, sapevamo che era una gara pesante per la classifica e abbiamo dimostrato di poter giocare bene. Anche nella ripresa abbiamo dimostrato di poterci difendere bene e ottenere la vittoria".

Infine, il numero 13 bianconero ha sottolineato di aver passato mesi difficili a Nizza: "Sono stati due mesi duri a Nizza. Adesso sono qua e lavoro ogni mattina per continuare così, devo dare tutto in gara e in allenamento per continuare su questa strada".