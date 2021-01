Yoshida dopo il rinnovo sul primo anno alla Samp: "Un anno fa non ci avrei mai creduto"

Maya Yoshida ha rilasciato una intervista al sito ufficiale della Sampdoria nel giorno del rinnovo del contratto col club blucerchiato fino a giugno 2022: "A gennaio 2020 non avrei mai pensato di andare in Italia, ma l'ultimo giorno di mercato la Sampdoria mi diede la possibilità di giocare in Serie A. Ero sul pullman, stavamo andando all'aeroporto per giocare contro il Liverpool, quando il mio agente mi ha detto di scendere. Gli dissi che non potevo, eravamo in autostrada, ma appena siamo arrivati sulla strada e sono sceso dal pullman. Poi ho parlato con il mister ed ho deciso di andare via".

Yoshida ha poi raccontato il suo primo anno in blucerchiato: "Il 2 febbraio arrivai a Genova, vidi due partite dalla panchina e poi l'esordio contro l'Hellas Verona. Fu un debutto molto strano, a porte chiuse e senza tifosi, ma conquistammo i tre punti e fu una bella vittoria. Purtroppo dopo il periodo è stato un periodo duro e difficile per tutti noi, ma durante la quarantena abbiamo lavorato tanto. Ho usato il lockdown per adattarmi all'Italia, alla sua lingua e al suo stile di vita e al suo calcio. Di solito se cambi squadra in inverno devi subito giocare bene, io invece ho avuto tanto tempo per preparami. Alla fine la squadra ce l'ha fatta a salvarsi e ci siamo salvati con quattro anni di anticipo. Così rinnovai per un anno: ora ho firmato il mio terzo contratto con la Sampdoria e sono molto contento".