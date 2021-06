Young saluta l'Inter: "Vincere lo scudetto è stato speciale. Ricordo quella rimonta nel derby"

Ashley Young ha affidato a Instagram il suo saluto all'Inter: "Voglio solo ringraziare il club, i giocatori, lo staff e ovviamente i fan. L'accoglienza dal primo giorno fino all'ultimo giorno è stata incredibile. Mi avete accolto nella famiglia Inter a braccia aperte e non posso ringraziarvi abbastanza. L'Inter avrà sempre un posto nel mio cuore, continuerò a guardarvi da lontano. Vincere lo scudetto è stato qualcosa di speciale e devo davvero ringraziare i miei compagni di squadra per questo: uno spogliatoio fantastico, un gruppo fantastico, dentro e fuori dal campo, mi avete aiutato tutti a modo vostro e abbiamo condiviso al meglio ogni incredibile momento. Grazie allo staff che mi ha sostenuto lungo il mio viaggio, ho davvero trovato amici per la vita in tutti voi. Grazie al presidente, ai direttori, al manager, a tutti coloro i quali hanno reso possibile venire in questo fantastico club per scriverne parte della sua storia, vi devo tanto. Prima della pandemia, i tifosi hanno potuto cantare a San Siro, soprattutto nella partita contro il Milan: sotto 2-0 all'intervallo, nel secondo abbiamo rimontato vincendo 4-2 ed è stato possibile grazie al loro supporto. Abbiamo vinto questo scudetto per loro. Anche se purtroppo lontani, sono stati lì con noi fino alla fine. Nel finale di stagione, raccolti tutti attorno allo stadio, mi hanno fatto vivere incredibili che rimarranno con me per tutta la vita. Auguro al club, ai giocatori, allo staff e a voi tifosi il meglio per la prossima stagione. Forza Inter".