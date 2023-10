Youth League, Inter ancora senza vittorie: con il Benfica finisce 1-1, nerazzurri rimontati

vedi letture

L'Inter Primavera non va oltre l'1-1 in casa contro il Benfica nella seconda giornata di Youth League. A passare in vantaggio è stata la squadra nerazzurra, che all'11' ha sfruttato un errore in uscita del difensore Diogo Proste grazie all'abilità di Berenbruch, bravo a rubargli il pallone e a battere Velickovic a tu per tu. Nel finale però i portoghesi crescono e, dopo una traversa colpite al 75' con Kamate, trovano il pareggio con Joao Rego all'82', fortunato nell'occasione a trovare la deviazione di Stante, che spiazza Calligaris. Al 90' gli uomini di Chivu sono anche rimasi in 10 per l'espulsione di Cocchi. Di seguito il programma e la classifica aggiornata del Gruppo D:

Inter - Benfica 1-1

Salisburgo - Real Sociedad

Classifica:

Inter 2

Benfica 2

Real Sociedad 1*

Salisburgo 1*

* una partita in meno