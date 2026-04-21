Zampano: "A Modena progetto importante, il nostro obiettivo deve essere la Serie A"
TUTTO mercato WEB
Francesco Zampano, difensore del Modena, è intervenuto alla trasmissione “Gialli di Sera” su Trc. Queste le sue parole riportate da Calciomodena.it
"Sono a disposizione, contro il Frosinone sono rimasto fuori per precauzione. Sto iniziando a star bene adesso. Abbiamo avuto grandi occasioni per vincere sia all’andata che al ritorno. Dobbiamo dare il 100%.
Stiamo facendo un grande campionato. Questo è un progetto importante. Pezzolato? È un ragazzo giovane e bisogna dargli tempo. Crediamo nella possibilità di fare bene ai playoff. L’obiettivo deve essere andare in Serie A col Modena".
Altre notizie Serie A
Inter, Akanji: "Giocare in casa ci dà un piccolo vantaggio ma affrontare il Como è sempre difficile"
Editoriale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
"Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Circa 70 calciatori alle serate milanesi con escort e droga: tra questi anche tesserati di 5 club di A
Inter, Akanji: "Giocare in casa ci dà un piccolo vantaggio ma affrontare il Como è sempre difficile"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile