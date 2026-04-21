Zampano: "A Modena progetto importante, il nostro obiettivo deve essere la Serie A"

Francesco Zampano, difensore del Modena, è intervenuto alla trasmissione “Gialli di Sera” su Trc. Queste le sue parole riportate da Calciomodena.it

"Sono a disposizione, contro il Frosinone sono rimasto fuori per precauzione. Sto iniziando a star bene adesso. Abbiamo avuto grandi occasioni per vincere sia all’andata che al ritorno. Dobbiamo dare il 100%.

Stiamo facendo un grande campionato. Questo è un progetto importante. Pezzolato? È un ragazzo giovane e bisogna dargli tempo. Crediamo nella possibilità di fare bene ai playoff. L’obiettivo deve essere andare in Serie A col Modena".