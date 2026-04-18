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Modena-Frosinone, forfait in extremis per Zampano. Ecco la motivazione

Modena-Frosinone, forfait in extremis per Zampano. Ecco la motivazioneTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 14:49Serie B
Luca Bargellini

Nelle formazioni ufficiali di Modena-Frosinone, spicca l'assenza, sul fronte degli emiliani di Francesco Zampano.

Il giocatore, a seguito di un affaticamento muscolare patito nella gara di Catanzaro, ha svolto un ultimo test nella mattinata odierna, dopo il quale si è deciso di non rischiarlo a titolo precauzionale, in vista dei prossimi impegni.

Zampano (32) salterà, dunque, la sua prima partita stagionale per infortunio. L'unica sua altra assenza, il 10 febbraio contro il Venezia, era dovuta alla squalifica per somma di ammonizioni.

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