Modena, Zampano: "Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte"
Francesco Zampano, esterno del Modena, ha parlato all'intervallo ai microfoni di Dazn: "E' stata una partita equilibrata, dobbiamo stare attenti e concentrati e portare la partita dalla nostra parte".
