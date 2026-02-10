Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Venezia-Modena: i lagunari cercano l'allungo in vetta alla classifica

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:42Serie B
Christian Sgura

La 23ª giornata di Serie B è andata in archivio da pochissimo, ma il campionato cadetto non si ferma e torna subito in campo in occasione del turno infrasettimanale. Allo stadio Pier Luigi Penzo si affronteranno Venezia e Modena, fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di questa sera, martedì 10 febbraio.

I padroni di casa, guidati da Giovanni Stroppa, stanno vivendo un momento da sogno: 9 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 partite giocate in Serie B, l’ultimo successo nello scontro diretto per la promozione contro il Frosinone: i lagunari hanno reagito all’iniziale vantaggio avversario firmato da Raimondo, grazie all’autorete di Cittadini e il gol del definitivo 2-1 di Doumbia. Gli arancioneroverdi sono attualmente primi in classifica a +3 dal Monza.
Chi non sta vivendo invece il miglior momento della stagione è il Modena di Andrea Sottil: i Canarini sono caduti in casa nell’ultimo turno, al 90’, contro la Sampdoria e nelle ultime dieci uscite hanno trovato la vittoria solo in due occasioni, poi lo storico recita sei sconfitte e due pareggi.
All’andata fu il Venezia a portare i 3 punti a casa dal Braglia, 2-1 in favore dei lagunari con gol decisivi di Casas e Yeboah. L’ormai ex Di Mariano, ora al Padova, accorciò le distanze per i gialloblù nel recupero. I Canarini non vincono contro il Venezia dalla stagione di Serie B 2004/2005.

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo. I suoi assistenti saranno Claudio Barone di Roma e Davide Santarossa di Pordenone. Il 4º ufficiale designato è Matteo Dini di Città di Castello. Al VAR pronta la coppia formata da Paolo Mazzoleni di Bergamo e Rodolfo di Vuolo di Castellammare di Stabia.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Stroppa dovrà fare a meno di Yeboah, a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato contro il Frosinone. Stankovic atteso tra i pali, retroguardia a 3 con Schingtienne, Svoboda e uno tra Franjic e Haps. Sulle corsie laterali Hainaut e Sagrado, in mediana dovrebbero essere confermati Doumbia, Kike Perez e Busio. In avanti la certezza Adorante e Lauberbach, leggermente favorito su Casas.

COME ARRIVA IL MODENA - Sottil perde nuovamente Sersanti, alle prese con un nuovo problema muscolare. C’è Chichizola in porta, davanti a lui torna Nador, al rientro dalla squalifica. L’ex Spal affiancherà Tonoli e Nieling. Ballottaggio sulla corsia di destra tra Zanimacchia e Beyuku, con il primo ancora in vantaggio. A sinistra non c’è lo squalificato Zampano, al suo posto potrebbe esordire Imputato, arrivato nel mercato invernale dal Monopoli. Non è da escludere anche un avanzamento di Tonoli sulla fascia, con Dellavalle o Adorni schierati in retroguardia. In mediana dovrebbero essere confermati Gerli, Santoro e Massolin, mentre in avanti scalpitano Ambrosino e Gliozzi, che si giocano le loro chances di partire dal 1’ con Pedro Mendes e De Luca.

