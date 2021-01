Zanellato, il primo gol in A non basta: "Inter fortissima, sarà un campionato duro fino alla fine"

Il suo gol non è bastato per evitare la pesante sconfitta del suo Crotone a San Siro contro l'Inter (6-2), ma Niccolò Zanellato può comunque ritenersi soddisfatto della prestazione e soprattutto del primo gol in Serie A: "Purtroppo avrei preferito coronare questa giornata in modo diverso, eravamo in partita fino al primo tempo. Sono contento per il mio primo gol in A, in uno stadio importantissimo, sono cresciuto a Milano. E' un momento importante per la mia carriera. L'Inter è una squadra fortissima e noi dopo un po' abbiamo mollato la presa. Sarà un campionato duro fino alla fine, non dovremo avere cali di tensione. Con un pizzico di attenzione in più possiamo fare grandi cose anche contro le big", le parole del giocatore ai canali ufficiali del club.