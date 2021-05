Zanimacchia, Hajdari, Wesley e non solo. La Juve valuta il futuro dei tanti giovani in prestito

vedi letture

Tra le situazioni che la Juventus dovrà risolvere nella prossima sessione di mercato ci sono anche i giocatori che non rientrano nei piani tecnici e andranno nuovamente girati in prestito o ceduti a titolo definitivo. In questo senso - sottolinea gazzetta.it - sarà valutato il futuro dei tanti giovani in prestito quest’anno per fare esperienza in giro per l’Europa. La lista è lunga: Zanimacchia (in forza al Real Saragozza in Spagna), Frederiksen (al WSG Swarovski Tirol in Austria), Ahamada (allo Stoccarda in Germania), Hajdari (al Basilea in Svizzera), Del Fabro (al Den Haag in Olanda), Toure (al Vitesse in Olanda) e Clemenza, Vlasenko e Wesley (tutti al Sion in Svizzera).