TMW Zaniolo-Atalanta, terminata l'idoneità al CONI: ora il trasferimento a Zingonia per la firma

vedi letture

Nicolò Zaniolo ha appena concluso l'iter di visite e test a Milano ed è adesso pronto al primo approccio col mondo Atalanta. L'attaccante infatti questa mattina si è presentato presso la Clinica 'La Madonnina' per svolgere i test atletici propedeutici alla firma sul contratto. Terminati da pochi minuti anche gli ultimi test relativi all'idoneità presso la sede del CONI. Adesso, come detto, il trasferimento a Zingonia per la firma sul contratto.

Secondo quanto ricostruito ieri da TMW, per sbloccare l'impasse che era venuta a crearsi è stato decisivo l'intervento dell'amministratore delegato Luca Percassi. L'accelerazione è arrivata subito dopo cena, quando il numero uno del club orobico ha deciso di poter operare uno sforzo economico che fosse superiore a quello preventivato.

Uno sforzo che ha avuto come risultato quello di produrre lo scatto decisivo in favore dell'Atalanta, che aggiunge così un altro attaccante a una batteria già piuttosto nutrita e variegata: già nella giornata di domani, tra fine mattinata e primo pomeriggio, il calciatore è atteso per sostenere le visite mediche con quella che diventerà la sua nuova squadra. L'affare sarà completato con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato (16 milioni al raggiungimento del 65% delle presenze da 45 minuti) più eventuali bonus (fino a un massimo di 3 milioni).