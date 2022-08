Zaniolo e il futuro, il Tottenham lo corteggia ma la Roma è pronta a parlare anche di rinnovo

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo: il Tottenham lo sta corteggiando ma non ha fatto ancora offerte ufficiali. La Roma vuole 50 milioni, almeno, senza contropartite e per questo non ha accettato le proposte della Juventus. Così i giallorossi non l'hanno messo sul mercato ma sono pronti ad ascoltare offerte. In caso di permanenza, oggi sempre più vicina, parlerà col giocatore di rinnovo a mercato chiuso.