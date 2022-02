Zaniolo e un futuro incerto alla Roma. Il rinnovo ancora non c'è, la Juventus osserva interessata

vedi letture

La Gazzetta dello Sport riparte dalle parole di ieri di Tiago Pinto per parlare del futuro, evidentemente incerto, di Nicolò Zaniolo. Il contratto del giocatore con la Roma scadrà nel 2024 e nelle scorse settimane ci sono stati contatti fra il club ed il suo entourage per parlare del rinnovo. Nelle idee dei protagonisti la trattativa vera e propria sarebbe dovuta partire adesso, al termine del mercato invernale, ma per il quotidiano la famiglia Friedkin ha dato mandato di rinviare tutto al termine della stagione.

La Juventus in tutte questo ragionamento rimane sullo sfondo, pronta a seguire gli sviluppi ed eventualmente ad inserirsi per l'estate. Il giocatore piace particolarmente ad Allegri e anche la dirigenza vedrebbe di buon occhio il suo profilo nell'ottica della costruzione del prossimo blocco italiano della squadra. Un nome, quello di Zaniolo, che potrebbe legarsi anche al futuro di Paulo Dybala, giocatore sempre alle prese con un complesso rinnovo di contratto coi bianconeri.