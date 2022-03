Zaniolo-Juventus: Allegri sa che non avrà un nuovo Dybala. E il giallorosso piace per tanti motivi

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport fa il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il richiamo bianconero è forte per il giocatore e Massimiliano Allegri sa che non avrà un giocatore simile a Paulo Dybala per il suo 4-3-3, laddove peraltro la collocazione tattica dell'argentino sarebbe tuttaltro che facile. Zaniolo, di sei anni più giovane, può giocare in più ruolo ed è il profilo giusto per il progetto bianconero. La Roma chiede 50 milioni per farlo partire ma nell'affare potrebbe rientrare Weston McKennie.