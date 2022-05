Zaniolo-Roma, una finale e dirsi addio. Il mercato del futuro passa anche dalla sua cessione

vedi letture

Nella serata che ha permesso alla Roma di accedere alla prima finale della storia di Conference League, Nicolò Zaniolo non ha brillato. L'attaccante giallorosso ha disputato una partita normale, senza grandi colpi e sbagliando anche un paio di ripartenze che avrebbero potuto portare a situazioni decisamente pericolose per il Leicester.

Mourinho ha cercato di gestirlo nel migliore dei modi per tutta la stagione. Bastone e carota. Parole al miele e critiche. Ma il risultato non è quasi mai stato all'altezza delle grandi aspettative nei suoi confronti. Il rischio di essere la grande promessa mai mantenuta, quando si parla di lui, è sempre viva ed è anche per questo che il rinnovo di contratto che in estate sembrava il destino più probabile, adesso è più che mai in dubbio.

Larga parte dei tifosi della Roma che ieri si avvicinavano allo Stadio Olimpico per la partita contro il Leicester, quando parlavano di Zaniolo come di un ragazzo che è stato sempre coccolato dalla piazza ma che non è mai riuscito a dare la giusta continuità per entrare definitivamente nei cuori giallorossi. In sintesi, in molti sono pronti a salutarlo a fine campionato, una possibilità ogni giorno più concreta. Dalla sua cessione tutti vedono l'occasione di poter costruire una rosa più forte, anche se i famosi 70 milioni di valutazione di qualche mese fa, ormai sembrano quasi impossibili da recuperare. La Juventus su tutte da tempo pensa a lui per il dopo Dybala e potrebbe essere davvero il club più determinato per acquistarlo. Ma in Italia bisogna fare attenzione al Milan e all'estero è in dubbio che diverse squadre lo seguano con attenzione.

Il futuro di Zaniolo si intreccia a doppio filo con la costruzione della Roma che verrà. Con la conferma sempre più difficile, sarà proprio lui a permettere al club dei Friedkin di aumentare i milioni da investire per completare al meglio la rosa di Mourinho, ad esaudire quelle richieste che il tecnico presenterà in vista della prossima stagione.