Zapata al Torino, i dettagli dell'accordo: sarà prestito con diritto/obbligo di riscatto

Duvan Zapata è un nuovo calciatore del Torino, che ha concluso l'affare con l'Atalanta sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Ecco il comunicato della Dea:

"Atalanta BC comunica di aver ceduto a Torino FC – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto, in quest’ultimo caso al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Duván Zapata, 32enne attaccante colombiano. Atalanta BC tiene particolarmente a ringraziare Duván, non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento alla maglia nelle cinque stagioni di militanza in nerazzurro, augurandogli contestualmente le migliori soddisfazioni per il prosieguo della corrente stagione".