Zazzaroni: "Di Lorenzo non ha la stoffa del capitano, oggi sembra quello che ha più paura"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dicendo la sua anche sul capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Queste le sue dichiarazioni: "Di Lorenzo è un ragazzo bravissimo, ma non ha la stoffa del capitano. Mi sembra il giocatore che ha più paura, ossia quel giocatore a cui il pallone pesa tanto. In certe situazioni ci vogliono gli attributi, alla Bruscolotti. Sei capitano, sei leader. Devi fare il capitano e il leader, devi far capire quant'è importante quello che stai per prenderti, ossia lo scudetto.

Non è un attacco a Di Lorenzo, ho piena ammirazione per il giocatore, per quello che ha fatto nell'annata dello Scudetto con Spalletti e anche in questa stagione. Non vorrei che le mie parole fossero strumentalizzate".

La città intanto si prepara all'eventuale festa scudetto

Napoli si prepara all'eventuale festa Scudetto. Come riportato dall’edizione online de Il Mattino, si è tenuta una lunga e delicata riunione in prefettura a Napoli in vista del match di venerdì sera tra Napoli e Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Una gara che potrebbe entrare nella storia del club azzurro, con la possibilità concreta di conquistare il quarto Scudetto. Il Comune, in coordinamento con le autorità locali, ha comunicato ufficialmente l’installazione di tre maxischermi in città per permettere ai tifosi senza biglietto di seguire la partita e, in caso di esito favorevole, festeggiare insieme in sicurezza. I maxischermi saranno collocati in: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Esposito (nel quartiere Scampia)