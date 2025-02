Zazzaroni: "Telecamere invasive, squalificare Lautaro Martinez sarebbe assurdo"

vedi letture

Fa discutere nel panorama calcistico della Serie A quanto avvenuto ieri sera al termine del Derby d'Italia tra Juventus e Inter, quando il capitano nerazzurro Lautaro Martinez è stato ripreso mentre si lasciava andare ad una serie di incandescenze, e ad alcune espressioni particolarmente blasfeme, a favor di camera.

A dire la sua sul tema in queste ore, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "Non mi aspetto la squalifica. Questa presenza assoluta delle telecamere sia invasiva. Credo che sia oltre i limiti del lecito. Non si deve bestemmiare, non si fa, è maleducazione. Ma a volte i calciatori sfogano così la tensioni. Io eviterei di stare lì a vedere come dei guardoni ogni labiale. Dovremmo avere un minimo di tolleranza su queste cose. Le squalifiche per queste cose per me sono assurde".

Zazzaroni si è proiettato poi anche al prossimo impegno degli azzurri in Serie A, contro il Como: "Conte è uno che non dà vantaggi e quindi è uno dei più bravi. Può essere una partita molto da Napoli, ma bisogna stare attenti perché il Como è una squadra che ha qualità, che meriterebbe più punti di quelli che ha, che meritava di vincere anche partite importanti. Scudetto? Non dimentichiamo mai l'Atalanta, secondo me non è un duello ma una corsa a tre".