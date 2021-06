Zhang: "Lukaku era l'uomo giusto per vincere, Conte ha avuto ragione nel volerlo all'Inter"

"Tutti i giocatori sono importanti, anche chi non gioca dall'inizio". Parole di Steven Zhang, presidente dell'Inter, rilasciate a Sky Sport: "Lukaku è speciale, non solo come attaccante che fa tanti gol, ma anche come persona perché ha un cuore grande, è sempre amichevole con i compagni, una persona affettuosa ed educata che mostra rispetto per tutti. È raro vedere un calciatore con questi valori. Ricordo che due anni fa Conte lo chiese con insistenza e in effetti ha avuto ragione sull'investimento economico. Era l'uomo giusto per vincere”

Sul nuovo stadio - "È molto importante costruire un nuovo impianto a Milano, una struttura innovativa per il club in grado di fornire un’esperienza unica ai tifosi. Senza rimarremmo indietro rispetto agli altri club che hanno già fornito una struttura migliore per i propri fan"