Zidane: "La Juve è stata un posto speciale per me. Nel 2006 pensavo fosse la fine..."

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia, Zinedine Zidane, ha parlato dei suoi ricordi legati al nostro paese, nel quale ha giocato per cinque anni, dal 1996 al 2001 con la maglia della Juventus. Ecco le sue parole:

Sui suoi ricordi dell'Italia

"2006? Le immagini me lo ricordano sempre, vengono trasmesse ovunque in continuazione (sorride). Penso più ai ricordi positivi. La Juve è stata un posto speciale per me, è lì che sono diventato un giocatore importante".

Sul suo percorso iniziato dopo la fine della carriera da calciatore

"Nel 2006 non sapevo che sarei diventato allenatore. Pensavo fosse la fine, quindi è stato molto difficile. Credo in quello che faccio, perciò mi sono preparato per poter tornare ad allenare la Francia. Darò il massimo per questa squadra".