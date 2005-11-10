Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Inacio ancora escluso dall'Italia, Mancini: "È giovane, si deve formare. Ci vuole tempo"

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
giovedì 1 ottobre 2026, 21:33Serie A
01.10.2026 21:33Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa dallo Stade de France, introducendo la partita di domani di Nations League sul campo della Francia: "La sfida di domani è tra due squadre, non tra me e Zidane. Che, credo, siamo al primo incontro. La partita però è un classico del calcio europeo: la Francia ha giocatori incredibili ed è avanti rispetto a noi, sicuramente sarà una partita bella e importante, che ci dirà molte cose e ci sarà molto utile".

Sarà il debutto in casa di Zidane da ct. Qui però l'Italia ha raccolto tanti risultati: che ruolo reciterete?
"La partita non è mai banale, sappiamo che sono una grandissima squadra ma questa non è mai stata una sfida normale. E sono sicuro che sarà una bella partita".

Sta riuscendo a isolare la squadra dalle influenze esterne?
"Per Diana Bianchedi ci dispiace tanto, ci manca e glielo abbiamo detto: non è stata tanto tempo qui, ma da ex campionessa è stata perfetta con noi. E siamo dispiaciuti".

Le considerazioni su Kean valgono ancora?
"Ha riposato perché ha un po' di problemi che si porta dietro da tanto tempo. Senza quelli, avrebbe giocato anche a Bursa, al di là del poco spazio al Como. Ha qualità fisiche straordinario ed è importante per noi, domani sarà valutato".

Ha visto segnali di crescita da Bursa?
"Non ci si deve abbattere per una sconfitta o esaltare per una vittoria. La squadra ha giocato bene e questo è positivo, al di là del risultato. Già nel secondo tempo col Belgio avevo visto qualcosa di buono, lì non è stato tutto negativo".

Cosa significa gestire un'Italia più multiculturale, stile Francia?
"Noi stavamo bene prima, come adesso. I ragazzi sono uguali, si comportano tutti a modo, da calciatori professionisti. Io ho avuto molte esperienze estere, è una cosa normale oramai: la Francia ci è arrivata molto prima e questo li ha aiutati a migliorare, trovando calciatori incredibili. Ci arriveremo anche noi".

Martedì si vota per il commissariamento della FIGC: è preoccupato?
"Quando si lavora si ha bisogno di stabilità e tranquillità ma le abbiamo. Oggi ho parlato col presidente (Malagò, ndr) ed era tranquillo, voleva sapere della partita".

L'esame Francia potrebbe essere troppo probante per voi?
"I gironi di Nations League sono difficili, la Francia è tra le squadre migliori del mondo: sarà una partita difficile, sicuramente, ma ci dirà anche qualcosa in più".

Magari vi libererà mentalmente un avversario così?
"C'è sempre bisogno di ricordare che si giocano partite di calcio, anche con avversari tanto forti. E la bellezza di esserci e poter giocare qua a Parigi. Il nostro obiettivo è di fare una bella partita, giocata bene".

C'è più Africa, in questa Italia.
"Il mondo è cambiato da tanto, anche in Italia. E possiamo avere giocatori che ci diano qualcosa di più rispetto a ciò che siamo stati noi italiani nel tempo: questo può esserci di aiuto, felici di averlo".

Come organizzare il confronto con una squadra tanto forte come la Francia?
"Poter battere una squadra forte è bello. Anche se sono più avanti di noi e hanno Dembele, Doue, Olise… Dovrebbe venire il raffreddore a tutti per essere dello stesso livello".

Ci parla di Kayode?
"Ha grande fisicità, può sia difendere che attaccare. A Bursa gli abbiamo chiesto di attaccare molto e lo ha fatto bene, segnando al debutto. Meglio di così non poteva andare e deve continuare così perché è molto giovane".

Bastoni può giocare anche in una linea a quattro?
"Sono giocatori che possono difendere sia a zona che a uomo. In Nazionale ricordo grandi partite sue e di Acerbi, due mancini, contro Lewandowski che era nel pieno".

Perché di nuovo Inacio fuori?
"Inacio è giovane, si deve formare: ha 18 anni. Ci vuole un po' di tempo, deve iniziare ad allenarsi con noi e fare esperienza. Ora è al Borussia Dortmund, ma ha fatto veramente poche partite. Sappiamo delle sue qualità e sarà importante per la Nazionale, ma gli va dato tempo".

Chi ha giocato le prime due, riposerà?
"Donnarumma gioca sicuramente, gli altri valutiamo domattina".

Zidane ricorda qualche allenatore italiano?
"Lui è stato uno dei migliori giocatori al mondo ed è stato in Italia, qualcosa avrà preso dagli allenatori".

Sarà un test verità?
"Bisogna divertirsi, sempre, come sempre quando vai a giocare. E fare ciò che proviamo, il possesso palla e la conduzione del gioco, l'attacco con molti calciatori. Se dobbiamo venire qua a difenderci tutta la partita, mi sembra una cosa non tanto bella. Se poi la Francia sarà così forte da metterci lì, ci difenderemo, ma l'obiettivo è giocare".

Preoccupato dalla condanna al Manchester City da parte della Premier League? C'è anche un suo contratto di mezzo.
"Ne ho già parlato l'altra sera, non è una cosa che riguarda me ma un problema del City. Ho letto che faranno ricorso, ma mi ripeto".

Articoli correlati

Immagine news 1
Italia, Mancini: "Francia incredibile, ma abbiamo resistito e giocato: passo in avanti"
Immagine news 2
Italia, Mancini: "Questi ragazzi lavorando possono arrivare ad essere un'ottima nazionale"
Immagine news 3
Italia, Mancini: "Abbiamo difeso e attaccato da squadra, passo avanti nel percorso"
Immagine news 4
Italia, Mancini: "Senza fuoriclasse, dobbiamo costruire una squadra che gioca bene"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:00 Serie A
Gila spiega la scelta Milan (e non Inter), Diego Lopez lascia il Genoa? Le top news delle 22
Immagine news 2
21:55 Serie ATMW
TMWPellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"
Immagine news 3
21:50 Serie ATMW
TMWAl Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine news 4
21:45 Serie A
Cagliari, Pisacane: "Qui c'è forte appartenenza. Romano? Mi sono basato su questo"
Immagine news 5
21:39 Serie A
Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
Immagine news 6
21:34 Serie ATMW
TMWFerrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Immagine news 7
21:30 Serie ATMW
TMWRibery: "Toni mi ringrazi per tutti quegli assist. Gli ho chiesto se sia meglio a calcio o padel"
Immagine news 8
21:25 Serie A
Napoli, Noa Lang si sfoga: "Sono abituato ad essere un sostituto. Un fastidio con l'Olanda"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Per chi sta lavorando Roberto Mancini? Una vittoria a Parigi garantì a Spalletti altri nove mesi da CT, ma oggi c'è tutt'altro scenario politico
Primo piano
Immagine top news n.0 Al Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine top news n.1 Genoa, attento al Burnley: vuole il ds Diego Lopez, fissati nuovi colloqui. Il punto
Immagine top news n.2 Fiorentina, il dg Ferrari: "Lavoriamo per riportare un trofeo. Spiego il cambio di Grosso"
Immagine top news n.3 Lazio, Gattuso svela: "Per Gudmundsson si parla di due mesi di stop. Chiamo chi è via"
Immagine top news n.4 La rinascita dell'Italia passa anche da Fagioli. L'agente: "Contento dei suoi enormi progessi"
Immagine top news n.5 In chi ti rivedi oggi nel Milan? Pato: "Avrei detto Leao... Oggi mi piace tanto Pulisic"
Immagine top news n.6 Orsato al Festival di Trento: "L'arbitro deve scomparire come Massa in Roma-Inter"
Immagine top news n.7 Amorim dalla parte di Ramos: "Sta dimostrando il suo valore. Se guardate ogni gara con attenzione..."
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.2 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.3 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
Immagine news podcast n.4 Il volto nuovo che si è preso il Frosinone: Calvani è già leader. E sogna Rudiger
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Gila spiega la scelta Milan (e non Inter), Diego Lopez lascia il Genoa? Le top news delle 22
Immagine box news Serie A Pellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"
Immagine box news Serie A Al Milan e non all'Inter, Gila: "Meglio un club che deve vincere che uno che ha già vinto tutto"
Immagine box news Serie A Cagliari, Pisacane: "Qui c'è forte appartenenza. Romano? Mi sono basato su questo"
Immagine box news Serie A Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"
Immagine box news Serie A Ferrari sull'addio di Grosso: "L'anno scorso abbiamo cambiato a campionato già compromesso"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Immagine box news Serie B Dopo il capitano, è la volta di Ruocco: l'attaccante rinnova col Mantova fino al 2029
Immagine box news Serie B Verschaeren: "Sampdoria club meraviglioso e ricco di tradizione. La B non va sottovalutata"
Immagine box news Serie B Sampdoria, inaugurato a Bogliasco piazzale Paolo Mantovani: le parole degli ospiti
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La squadra ha dato degli ottimi segnali, vorrei vedere dei miglioramenti"
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Lavorato con allegria. Le prossime due possono darci slancio"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: il primo tempo sorride al Crotone sul Catania. Crisi Renate
Immagine box news Serie C Casertana, Espinal a rischio esonero? Il tecnico non si sbilancia: "È la società che decide"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: Pergo ok sul finale. Vincono Samb (la prima) e Pescara
Immagine box news Serie C Casarano, si complica la posizione del tecnico Di Bari: non è da escludere l'esonero
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati 8ª giornata: dopo i primi 45', Samb a sorpresa avanti a Grosseto. Ok Arzignano
Immagine box news Serie C Ternana, Lisuzzo: "Confronto con la Nord costruttivo. Nessuna contestazione"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Turchia, ultima spiaggia per Montella?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Valenti: "C'è amarezza. Penso che potessimo giocarla meglio"
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile: primi tre punti dell'anno per Ternana e Fiorentina. Parma e Sassuolo ko
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Rosucci dopo il rinnovo: "Questo posto per me diventerà casa"
Immagine box news Calcio femminile Ecco il rinnovo tra Martina Rosucci e Juventus Women: la storia continua fino al 2028
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
16:06 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale