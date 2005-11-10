Cesena, Fiori: "Gli allenamenti sono tosti, vogliamo arrivare pronti al Benevento"

È già diventato uno dei protagonisti del Cesena e ora Antonio Fiori guarda alla prossima sfida contro il Benevento. Il centrocampista ha parlato della preparazione alla gara, spiegando come la squadra inizierà a concentrarsi sull'avversario a partire dalla prossima settimana. Di seguito le sue parole, riprese da calciobenevento.it.

"Per adesso non abbiamo ancora preparato nulla, penso che dalla prossima settimana sicuramente inizieremo a studiare il Benevento e lo faremo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti".

Fiori ha poi parlato anche del lavoro quotidiano della squadra, soffermandosi sull'intensità degli allenamenti: "Noi ci alleniamo forte tutti i giorni, tranne la rifinitura, dove il ritmo è più basso e magari proviamo soprattutto i calci piazzati. Però posso assicurare che gli altri giorni gli allenamenti sono tosti".