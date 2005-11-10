Nela: "L'Inter resta la più forte ma la Roma c'è. Malen impressionante: sa fare tutto"

Sebastiano Nela, storico difensore della Roma, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb nel corso del Festival dello Sport di Trento, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulle possibilità di Scudetto dei giallorossi: "E' ancora troppo presto, ma non solo per la Roma, è presto anche per l'Inter e tutte le altre. Sono passate poche giornate e, anche se abbiamo già visto qualcosa, aspettiamo. Ci sono squadre che stanno lavorando, migliorando. Si inizierà a capire intorno alla decima/dodicesima".

Ma la Roma gioca il miglior calcio al momento?

"Non so se è il migliore ma Gasperini lo conosciamo bene, ha grande aggressività, occupa gli spazi. Secondo me l'Inter rimane ancora la più forte del campionato. la Roma c'è, è migliorata in qualche elemento e i numeri di Malen testimoniano quanto stiano facendo bene".

Rispetto all'Inter può esserci meno esperienza a vincere?

"Io arrivai a Roma nel '81 e non c'era una storia felicissima per quanto riguarda i risulti. Eppure iniziammo a vincere in Italia e in Europa. La differenza la fanno i bravi giocatori. Gli allenatori sono tutti molto bravi, ma i giocatori sì che fanno la differenza".

Malen può battere il record di Higuain e Immobile?

"Non saprei ma la media per ora non è male (ride, ndr). Io sono rimasto impressionato da come questo ragazzo si muove per il campo. Sa fare tutto e non faceva il centravanti puro. Bravo Gasperini a vederlo in quel ruolo e bravo anche al giocatore".