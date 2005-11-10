L'ex ciclista Chiappucci: "Spalletti non mi convince, per me alla Juventus serve Conte"

L'ex ciclista Claudio Chiappucci è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb nel corso del Festival dello Sport di Trento, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla Juventus di cui è tifoso: "Ci sono ancora tanti lati oscuri in questa squadra: a momenti va, a momenti non va. Non penso si possa ambire a grandi cose anche se spero che la Juve possa tornare quella di un tempo".

Spalletti la convince?

"Pensavo un po' di più. Secondo me il tecnico giusto della Juve è Antonio Conte. Gira e rigira si deve tornare lì".

Non vede la squadra a livello di Inter e Roma?

"La stagione è appena iniziata ma qualcosa si vede già. Vedremo se ci sarà qualche altro cambiamento nella Juve. Siamo stati anche un po' sfortunati con i tanti infortuni. Non siamo messi bene con quei pochi buoni che avevamo".

L'attacco è un problema?

"Se gli attaccanti non segnano è un bel problema sì. In una squadra devono segnare gli attaccanti, non i difensori. Per la Juve mi aspetto una salita non tanto ripida ma sicuramente molto lunga".