Brambati sull'Inter: "Pio Esposito titolare e venderei uno tra Lautaro e Thuram"

A Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, che ha detto la sua sul Torino: "Difficile che il ritorno di Casadei possa cambiare una squadra. Anche se molti non la pensano così, dico che Cairo è una garanzia, il Toro era fallito senza di lui. Speriamo di ritornare a certi fasti ma purtroppo non posso dire che sia così. Anche quest'anno è partito con delle difficoltà notevoli".

Un parere su Pio Esposito e su Bisseck?

"A me Pio piace tantissimo, è un giocatore completo. Lo capisci che ha voglia di crescere. Sono sicuro che in allenamento vuole migliorarsi, lo vedi da come approccia alle partite e dall'umiltà che ha. Lo vedo con tanti margini di miglioramento e come il centravanti futuro della Nazionale anche. Su Bisseck dico che non mi ha mai fatto impazzire come difensore, mi piaccioni quelli più concentrati dietro. Deve migliorare in questo, quando ci sono le palle in area lo vedi lì quello bravo. Sicuramente potrà migliorare".

Potrà diventare titolare Pio Esposito?

"Lo considero già titolare e ci punterei. E poi nel caso uno tra Lautaro e Thuram lo darei via in futuro. Si è parlato di Barcellona per Lautaro, ma si erano già avvicinati nel periodo del Covid. Io valuterei bene, tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Se fai cassa con uno o con l'altro darei più importanza poi a Pio Esposito".

Si aspettava un Zidane così bravo da tecnico?

"Non mi sarei mai aspettato che diventasse un allenatore bravo. E anche cocciuto. Ha vinto 3 Champions di fila con il Real ed è stato fermo 5 anni solo per aspettare la Francia. Dovrebbe far riflettere qualche allenatore in Italia, che si siede su qualche panchina solo per allenare. Ha dimostrato di avere carattere".

Quali difensori vede poter formare in Nazionale una nuova coppia Chiellini-Bonucci?

"Nessuno ad oggi. All'inizio pensavo che Comuzzo venisse fuori bene, poi si è perso. Lo stesso Buongiorno. Scalvini ha avuto problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita. Gabbia è nato centrocampista ma poi è stato forzatamente diventato difensore".

Caso Cristiano Ronaldo-Portogallo: che ne pensa?

"Non un bellissimo esempio. Non credo faccia piacere leggere certe cose dette da lui. Non è stato un esempio stavolta. Abbiamo sempre elogiato la sua professionalità, vanno rispettate le decisioni del ct e il calciatore che gioca al tuo posto".