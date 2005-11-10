Carrarese, Pasciuti: "Abbiamo contattato Pagliuca solo dopo la fine del rapporto con l'Empoli"

Iacopo Pasciuti, direttore sportivo della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo tecnico degli apuani, Guido Pagliuca

“Siamo felici di essere qui oggi per accogliere Guido Pagliuca, un grande allenatore al quale siamo orgogliosi di poter dare il nostro benvenuto, fiduciosi che possa essere utile alla causa, migliorando sensibilmente il valore del nostro Club.

Prima addentrarci nei temi della conferenza, lasciando spazio alle parole del nostro nuovo Mister, vorrei precisare la vicenda che ha ci ha condotto a questa decisione, diversamente da quanto riportato da alcune testate giornalistiche e siti d’informazione, specificando che noi abbiamo contattato Guido solo successivamente alla sua fine del rapporto con l’Empoli, sempre nel perfetto rispetto del regolamento e del buon senso, e quindi solo dopo martedì, dopo esserci presi tutto il tempo necessario per valutare la posizione del precedente allenatore.

Infine, colgo anch’io l’occasione, per accodarmi alle parole del Presidente ed unirmi agli auguri di buon lavoro.”