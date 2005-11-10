Zidane: "Francia più avanti dell'Italia? Quando cambiano gli allenatori si riparte da zero"

Zinedine Zidane ha rilasciato alcune dichiarazioni a Raisport alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata del Gruppo 1 di Lega A di UEFA Nations League:

Sulla partita

"Dobbiamo fare una bella partita contro un'Italia che ha vinto in Turchia. Sarà una partita difficile per noi, però siamo preparati per fare una buona gara".

Sui ricordi dell'Italia

"Ho tanti amici in Italia. Non ci vado ultimamente ma parlo con tanta gente. L'Italia e la Juve sono state importanti. Mi sono sposato, ho avuto un figlio. I ricordi che ho della Juve sono nel mio cuore".

Francia più avanti dell'Italia?

"Quando cambiano gli allenatori, cambiano le cose si riparte da zero. Non saprei. Noi abbiamo una bella squadra, possiamo fare delle belle cose ma ci vorrà tempo e anche per l'Italia che ha cambiato allenatore e giocatori".