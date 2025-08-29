Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore polacco sceglie la maglia 24

Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore polacco sceglie la maglia 24TUTTO mercato WEB
Oggi alle 21:22Serie A
di Tommaso Bonan

La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Di seguito, il comunicato del club: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!".

Massara nelle scorse ore ha infatti trovato un accordo col Legia Varsavia sulla base di un conguaglio da 6,6 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Pisa, trasferta valida per la seconda giornata di Serie A, mister Gian Piero Gasperini è stato interpellato anche sul nuovo acquisto Ziolkowski. Queste le sue dichiarazioni sul difensore polacco: "Ziolkowski lo ha scoperto Massara, mi fido. Si tratta di un profilo richiesto, l'ho visto solo in video. Avrà sicuramente a disposizione spazio, vedremo quale sarà il suo sviluppo, speriamo sia di alto livello. Ho sempre pensato che la squadra per essere sostenibile deve avere un gruppo omogeneo, solido e con giovani. Magari anche qualcuno in più. Sarebbe un successo, che permetterebbe alla società di non guardare solo i profili top nel mercato, ma di crearseli in casa. Non so se si spende di meno, ma è una filosofia sostenibile. La base, però, devi averla, sennò non crescono i giovani".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
La Roma accoglie Ziolkowski: il gigantesco difensore polacco è sbarcato nella capitale... La Roma accoglie Ziolkowski: il gigantesco difensore polacco è sbarcato nella capitale
Tutto su Ziolkowski, il gigantesco nuovo Zio giallorosso che Gasperini voleva già... Tutto su Ziolkowski, il gigantesco nuovo Zio giallorosso che Gasperini voleva già all'Atalanta
Ziolkowski e altri quattro: l'impegnativa ultima settimana di mercato della Roma Ziolkowski e altri quattro: l'impegnativa ultima settimana di mercato della Roma
Altre notizie Serie A
Milan, Allegri: "Mercato? Priorità erano i tre punti, la società porta solo qualità... Milan, Allegri: "Mercato? Priorità erano i tre punti, la società porta solo qualità in rosa"
Lecce, Di Francesco: "Ingenui sul palleggio del Milan. E se sbagli, loro ti puniscono"... Lecce, Di Francesco: "Ingenui sul palleggio del Milan. E se sbagli, loro ti puniscono"
Il Milan pensa anche all'alternativa ad Akanji: idea Foyth del Villarreal se salta... Il Milan pensa anche all'alternativa ad Akanji: idea Foyth del Villarreal se salta lo svizzero
Milan, Pulisic: "Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. Bellissimo"... Milan, Pulisic: "Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. Bellissimo"
Milan, Allegri: "Gimenez può aiutarci. Vincere non è mai semplice" Live TMWMilan, Allegri: "Gimenez può aiutarci. Vincere non è mai semplice"
Il Pisa piazza un altro colpo: il trequartista brasiliano Lorran è arrivato in città... Il Pisa piazza un altro colpo: il trequartista brasiliano Lorran è arrivato in città
Milan, Allegri: "Bravi ad avere pazienza. Nkunku giocatore di qualità, al mercato... Milan, Allegri: "Bravi ad avere pazienza. Nkunku giocatore di qualità, al mercato pensa il club"
Lecce, Di Francesco: "Alcune occasioni andavano sfruttate. Camarda farà controlli... Live TMWLecce, Di Francesco: "Alcune occasioni andavano sfruttate. Camarda farà controlli per un colpo alla testa"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
3 Lipsia, rilancio per Hojlund: 45 milioni più percentuale sulla rivendita. Il danese ha detto sì al Napoli
4 Como, offerta da 28 milioni per Jimenez: il Milan vuole di più. C'è anche il Bournemouth
5 "Vlahovic resta alla Juve al 99%". Il retroscena: il serbo ha rifiutato l'ultima proposta del Milan
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 2^ giornata LIVE: Conte ancora coi fab four. Inter, torna Calhanoglu
Immagine top news n.1 A Lecce il Milan si riscatta: 2-0 che matura nella ripresa, ora Allegri aspetta buone notizie
Immagine top news n.2 Akanji, Musah e lo scambio Gimenez-Dovbyk. Il mercato del Milan spiegato da Tare
Immagine top news n.3 Le ultime su Juventus-Kolo Muani, si lavora con il PSG per un cambio di formula
Immagine top news n.4 Napoli-Hojlund, all'incontro con gli agenti c'è anche... Conte. Le ultime sulla trattativa
Immagine top news n.5 Nkunku ha firmato col Milan. L'ufficialità del trasferimento è attesa per la giornata di domani
Immagine top news n.6 Che storia Leoni: 17 gare col Parma gli sono valse la Nazionale il passaggio al Liverpool
Immagine top news n.7 Italia, ecco le prime convocazioni di Gattuso. Leoni, Fabbian e Pio Esposito le novità
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
Immagine news podcast n.2 Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona
Immagine news podcast n.3 Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia...
Immagine news podcast n.4 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi tra le italiane nelle prime otto in Champions League? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Conte in Champions andrà lontano, in campionato no. Dirigenza Milan non all'altezza"
Immagine news Serie A n.3 Orlando: "ADL si aspetta molto da Conte in Champions, adesso cresca in Europa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Pulisic: "Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. Bellissimo"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri: "Gimenez può aiutarci. Vincere non è mai semplice"
Immagine news Serie A n.3 Il Pisa piazza un altro colpo: il trequartista brasiliano Lorran è arrivato in città
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri: "Bravi ad avere pazienza. Nkunku giocatore di qualità, al mercato pensa il club"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Alcune occasioni andavano sfruttate. Camarda farà controlli per un colpo alla testa"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 2^ giornata LIVE: Conte ancora coi fab four. Inter, torna Calhanoglu
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, per la gara contro il Padova capienza del 'Dei Marmi' aumentata di 600 posti
Immagine news Serie B n.2 Reggiana-Empoli 3-1, le pagelle: Popov talento vero, Portanova il migliore. Gondo troppa fisicità
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Vivarini: "Sbagliate le regole del mercato. Porta i giocatori a non pensare al campo"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 2ª giornata: Reggiana-Empoli 3-1. Gli azzurri cadono in nove uomini
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva in prestito dal Cagliari l'attaccante Alessandro Vinciguerra
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Castori: "Siamo in buona condizione, ma la Samp è un avversario tosto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, Ricci: "Fatta per Gudelevicius dalla Fiorentina. Tre anni di contratto"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 2ª giornata: Atalanta a valanga. Bene Cittadella, Arezzo e Pro Vercelli
Immagine news Serie C n.3 Lecco, sirene di mercato per Di Gesù: il 2002 piace al Siracusa
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 2ª giornata: i parziali dei 5 anticipi: Arezzo avanti di due a Pontedera
Immagine news Serie C n.5 Catania, per Silvestri un 'Ritorno al Futuro': possibile una nuova avventura a Trieste
Immagine news Serie C n.6 Bra, tesserato il classe 2003 Mattia La Marca: arriva dal Chisola
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, affondo per Lia Wälti: operazione in fase avanzata
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia non si candida per Euro '29, Morace: "Occasione mancata. Che strategia ha la FIGC?"
Immagine news Calcio femminile n.3 Guagni fra le vittime del sito Phica: "Bisogna denunciare e chiedere la rimozione delle foto"
Immagine news Calcio femminile n.4 La nuova vita a stelle e strisce di Lisa Boattin: "Pressing e tanta corsa, ma che gioia essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia non si candida per organizzare l'Europeo Femminile del '29: la nota della UEFA
Immagine news Calcio femminile n.6 Una Champions dolce-amara per le italiane: Roma in corsa, Inter per l'altra Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…