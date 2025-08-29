Ufficiale Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore polacco sceglie la maglia 24

La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Di seguito, il comunicato del club: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!".

Massara nelle scorse ore ha infatti trovato un accordo col Legia Varsavia sulla base di un conguaglio da 6,6 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Pisa, trasferta valida per la seconda giornata di Serie A, mister Gian Piero Gasperini è stato interpellato anche sul nuovo acquisto Ziolkowski. Queste le sue dichiarazioni sul difensore polacco: "Ziolkowski lo ha scoperto Massara, mi fido. Si tratta di un profilo richiesto, l'ho visto solo in video. Avrà sicuramente a disposizione spazio, vedremo quale sarà il suo sviluppo, speriamo sia di alto livello. Ho sempre pensato che la squadra per essere sostenibile deve avere un gruppo omogeneo, solido e con giovani. Magari anche qualcuno in più. Sarebbe un successo, che permetterebbe alla società di non guardare solo i profili top nel mercato, ma di crearseli in casa. Non so se si spende di meno, ma è una filosofia sostenibile. La base, però, devi averla, sennò non crescono i giovani".