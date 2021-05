Zola: "Conte ha dimostrato ancora di essere un vincente. Ora vuole alzare la Champions"

Gianfranco Zola, magic box per gli inglesi, un campione per tutti. L'ex attaccante ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del ritorno in Italia di José Mourinho e della sua sfida con Antonio Conte: "Spero che la Serie A ritrovi il miglior Mourinho. Per il nostro calcio rappresenta un bene. Personaggi come lui e Ronaldo alzano il livello del campionato. Lui e Conte? Sono molto bravi entrambi ma differenti. Hanno in comune solo la grande personalità e l'essere molto esigenti. Per Conte lo scudetto in nerazzurro è una consacrazione: ha ribadito la sua dimensione di tecnico vincente. Penso che ora coltivi l'ambizione di vincere la Champions".