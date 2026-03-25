Ufficiale Cesena, ecco l'addio con il direttore dell'area tecnica Fusco: c'è la risoluzione contrattuale

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, dal momento in cui la proprietà ha deciso di affidare la panchina ad Ashley Cole dopo l'esonero di Michele Mignani, e oggi è arrivata anche l'ufficialità. Filippo Fusco non è più il direttore dell'area tecnica del Cesena. Lo comunica il club romagnolo in una nota.

"Cesena FC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco.

Il Club intende ringraziare sentitamente Filippo Fusco per il prezioso lavoro svolto alla guida tecnica del Club nel corso dell’attuale stagione sportiva e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Fusco era arrivato la scorsa estate per sostituire Fabio Artico e conclude anticipatamente la stagione con qualche mese d'anticipo sulla scadenza naturale del proprio contratto. Ora il Cesena avrà sessanta giorni di tempo per nominare il suo successore sulla poltrona di direttore sportivo/dell'area tecnica.