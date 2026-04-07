TMW Adorante non fa 'il Paganini': il centravanti si ripete, migliorandosi, e raggiunge quota 15

Se Niccolò Paganini è diventato noto, con anche un detto popolare ad hoc, per non ripetersi (come accadde nel 1818 quando rifiutò di concedere un bis al Re Carlo Felice di Savoia), Andrea Adorante ha scelto un’altra strada per far parlare di sé.

Record raggiunto - Il centravanti classe 2000 infatti nella giornata di Pasquetta ha messo a segno una doppietta contro quella Juve Stabia che lo aveva lanciato nel grande calcio – 12 reti in 18 gare in Serie C e 15 in 33 in Serie B – ha eguagliato il proprio record di marcature fra i professionisti. Anche con la maglia del Venezia infatti Adorante ha raggiunto le 15 reti, in stagione regolare, dello scorso anno e lo ha fatto avendo giocato quattro gare in meno. E il record poteva essere già ritoccato proprio contro la sua ex squadra visto il rigore fallito. Per l’attaccante comunque c’è tutto il tempo per migliorarsi ancora e contribuire così al ritorno in Serie A dei lagunari come una delle prime due squadre della classifica.

Segni che la crescita iniziata già a Trieste, 13 gol in 49 partite in un anno e mezzo, e proseguita alla Juve Stabia, 30 gol in 56 gare, del centravanti è inarrestabile e anche con una maglia più pesante e ambiziosa come quella del Venezia è proseguita. Già a gennaio i numeri di Adorante erano di quelli importanti visto che dopo 21 giornate aveva già fatto meglio dell’anno precedente sfondando il muro della doppia cifra con quattro giornate d’anticipo. Ora l’arancionerverde ha eguagliato se stesso con il preciso obiettivo di migliorarsi anche se per vincere il titolo di capocannoniere servirà non solo segnare con grande regolarità in questo finale, ma anche sperare in una frenata di quel Joel Pohjanpalo che domina la classifica con sei reti in più di Adorante. Che però potrebbe ‘consolarsi’ con la promozione in Serie A diretta da protagonista.