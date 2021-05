Altra espulsione per il Venezia. Aramu allontanato dalla panchina per proteste

Alta tensione al Penzo dopo un episodio dubbio in area del Cittadella. Modolo infatti prova a saltare Donnarumma e finisce a terra per la trattenuta del difensore avversario. Orsato opta per la simulazione ammonendo il calciatore arancioneroverde fra le proteste della squadra di casa. Proteste che vanno avanti per alcuni minuti e portano all'espulsione di Mattia Aramu, sostituto nel primo tempo dopo il rosso a Mazzocchi. Il fantasista viene infatti allontanato dalla panchina.