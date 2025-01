Ufficiale Altro colpo scandinavo per il Pisa: a centrocampo arriva Solbakken dallo Sparta Praga

Grande colpo in entrata del Pisa. Il club nerazzurro infatti ha depositato in Lega il contratto del centrocampista Markus Solbakken, classe 2000, che arriva a titolo temporaneo dallo Sparta Praga. Un acquisto che era nell'aria visto che il calciatore non era stato convocato per il match di stasera contro l'Inter in Champions League. Ora si attende il comunicato del club per conoscere i dettagli del trasferimento.

Il nazionale norvegese, figlio dell’attuale ct Stale Solbakken, lascia il club ceco dopo aver collezionato 39 presenze con un gol di cui ben dieci nelle coppe europee (Europa League lo scorso anno e Champions League quest’anno).

Nei giorni scorsi il tecnico dei toscani Filippo Inzaghi aveva commentato così il suo possibile arrivo: "Solbakken? È forte e speriamo che arrivi, è un giocatore che potrebbe darci una grande mano”.