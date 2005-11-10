Ufficiale Arezzo, arriva il centrocampista Mattia Sala: ha firmato un triennale

Il classe 2005 cresciuto nei settori giovanili di Milan e Pisa. Nella scorsa stagione ha giocato con la Torres

La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo il centrocampista Mattia Sala, classe 2005. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha poi proseguito la propria formazione nella Primavera del Pisa, mettendosi in luce per duttilità e qualità: 25 presenze e 5 reti nella stagione 2023/24, oltre al debutto in Serie B. Nell’estate 2024 il Pisa lo ha ceduto in prestito al Pontedera, dove ha trovato continuità e responsabilità, chiudendo l’annata con 39 presenze complessive, un assist e il suo primo gol tra i professionisti. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Torres (36 presenze e 2 gol). Sala ha sottoscritto un contratto triennale con scadenza giugno 2029.

“Arezzo è la squadra perfetta per me – ha detto -. Qui ho sentito i brividi già da avversario, ora voglio dare tutto”.

La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Mattia e gli augura buon lavoro".