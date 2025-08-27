Ufficiale
Torres, arriva un giovane centrocampista dalla Serie A: è Sala del Pisa
Nuova esperienza in Serie C per il centrocampista classe 2005 Sala: dopo aver vestito la maglia del Pontedera nella passata stagione, un gol in 39 presenze, il calciatore è infatti volato in Sardegna per vestire quella della Torres che l’ha prelevato in prestito dal Pisa. Questa la nota del club rossoblù:
"La Torres comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Mattia Sala dal Pisa.
Il centrocampista classe 2005 nella passata stagione ha vestito la maglia del Pontedera nel girone B dove ha totalizzato 39 presenze ed un gol (contando Coppa Italia e Playoff).
Vanta un solido passato nelle giovanili proprio del Pisa e del Milan".
