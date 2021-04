Ascoli, Cacciatore: "Che emozione tornare in campo, contento della vittoria"

Il difensore dell'Ascoli Fabrizio Cacciatore ha parlato al termine del match vinto contro il Monza: "Giocare dopo tanto tempo una gara ufficiale è sempre una grande emozione, sono contento perché è arrivata la vittoria, quindi porto con me un esordio in bianconero e un rientro in campo speciali. Mi sono trovato bene coi compagni di reparto, ho imparato a conoscerli bene in quest’ultimo mese. Il Mister oggi mi ha chiesto solidità difensiva, ma anche di dare una mano a Saric che in quel momento faceva il quinto di difesa in un ruolo che non aveva mai ricoperto".