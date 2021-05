Ascoli, Caligara: "Siamo tutti concentrati per raggiungere la salvezza, non molliamo"

Il centrocampista dell'Ascoli Fabrizio Caligara ha commentato il successo ottenuto in casa contro l'Empoli: "Più partite si giocano insieme e più aumenta l'affiatamento dal punto di vista tecnico e tattico. Questo accade con Buchel e Saric, ma anche con Eramo, Danzi e gli altri compagni, si sta vedendo in campo che siamo tutti concentrati per il raggiungimento dell'obiettivo e non molliamo fino al 100'. Il gol di Dionisi? E' stata un'azione manovrata da dietro, Kragl mi ha scaricato la palla, ho visto che Dionisi era messo meglio di me per andare a calciare in porta, per fortuna è andata bene rispetto a prima, quando non eravamo stati fortunati sotto porta. Cerco sempre di dare il massimo e di dare il mio contributo per aiutare la squadra a portare a casa i tre punti. Viviamo ogni gara come fosse l'ultima, alla fine vedremo quale sarà il verdetto".