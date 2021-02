Ascoli, delusione Sottil: "Peggior prova della mia gestione, 0-2 in avvio letale"

"E' stata sicuramente la peggior prestazione della mia gestione. Volevamo assolutamente ripagare l'affetto e la stima della tifoseria con una grande vittoria casalinga, ma non è certo semplice ritrovarsi 0-2 contro la Salernitana in appena 15 minuti. Non sono soddisfatto, abbiamo commesso degli errori clamorosi che hanno agevolato il doppio vantaggio di una squadra che, non a caso, si ritrova in alta classifica e compete per la promozione diretta. Ieri parlai di una corazzata, proprio per questo dovevamo evitare alcune distrazioni contro un attaccante di livello come Tutino. Ho provato a cambiare caratteristiche al centrocampo in virtù del loro modo di giocare, ma quando devi rincorrere per 75 minuti diventa difficile mantenere la serenità e la lucidità necessaria. Ora dobbiamo ripartire senza perdere entusiasmo, consapevoli che la B è talmente equilibrata che può bastare poco per scalare la classifica. D'Orazio? Mi aspettavo di più, certo è che quello sbaglio dopo un minuto ha condizionato la sua performance. Ma anche lui avrà tempo per riscattarsi". Così Andrea Sottil in conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Ascoli con la Salernitana.