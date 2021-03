Ascoli, Dionisi: "Dobbiamo dimostrare sul campo di non meritare la retrocessione"

L’attaccante dell’Ascoli Federico Dionisi intervistato dal Corriere Adriatico ha parlato della corsa salvezza che ripartirà dopo la pausa spiegando di non volersi porre limiti per inseguire l’obiettivo: “Sarà un finale complicato per tutti, l’unica cosa che possiamo fare è allenarci, curare ogni dettaglio e giocare gara dopo gara senza porsi dei limiti. Sappiamo che è importante la partita con il Cosenza come lo saranno le altre che seguiranno perché dobbiamo dimostrare passo dopo passo di non essere una squadra che merita di retrocedere. Fare un campionato per salvarsi invece che per vincere non è la stessa cosa, si hanno pressioni diverse perché si è consci di avere poche possibilità di sbagliare, ma la voglia di conquistare punti si deve duplicare, ogni gara va giocata per vincere e devi essere concentrato. - conclude Dionisi parlando del suo impatto con la piazza - Mi trovo bene, si percepisce che la città vive di calcio, anche adesso con mille difficoltà i tifosi sono comunque vicini alla squadra, questo può solo farci piacere, speriamo solo regalare le soddisfazioni che meritano".