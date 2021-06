Ascoli, Dionisi fa da paciere fra Pulcinelli e Polito. L'attaccante prova a ricucire lo strappo

Nei giorni scorsi sembrava essere arrivato al capolinea il rapporto fra il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli e il direttore sportivo Ciro Polito con quest’ultimo che sembrava diretto al Bari. Ma adesso il rapporto sembra essersi ricomposto grazie all’intervento di Federico Dionisi, attaccante arrivato a gennaio e protagonista della rimonta bianconera firmata anche dal duo Polito-Sottil. L’esperto calciatore, secondo quanto riferito dal Resto Del Carlino, avrebbe infatti preso il telefono e chiamato sia il patron sia il ds per cercare di mediare invitando entrambi alla riflessione per non buttare via quanto di buono costruito negli ultimi mesi. Ora toccherà a Polito e Pulcinelli decidere se la rottura è davvero irrecuperabile o ci sono i margini per continuare assieme e vivere una stagione meno sofferta di quella appena conclusa.