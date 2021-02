Ascoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: il grande ex è in campo. Dionisi dal 1'

Al via alle 21:00 l'ultima gara odierna della 22^ giornata del campionato di B, che opporrà Ascoli e Frosinone.

Squadra di casa avanti con il 4-3-1-2, con parecchi ballottaggi ora ovviamente sciolti: ai lati della difesa, spazio a Pucino e Kragl, preferiti a Pinna e D'Orazio, mentre in mediana Caligara ha la meglio su Eramo e Danzi. In avanti c'è spazio per l'atteso ex Dionisi, che fa coppia con Bajic, che già alla vigilia era in vantaggio su Bidaoui. Torna al 3-5-2 mister Nesta, con Salvi e D'Elia sulle fasce, e l'attacco affidato al tandem Iemmello-Novakovich, preferito a Parzyszek.

Le formazioni ufficiali:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Caligara, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bajic

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Ariaudo, Capuano; Salvi, Kastanos, Maiello, Rohden, D'Elia; Iemmello, Novakovich.