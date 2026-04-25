Pescara, Acampora: "Non abbiamo mai paura, dobbiamo provare a vincerle tutte"

Allo stadio Adriatico finisce 1-1 tra Pescara e Juve Stabia, con le firme di Insigne e Correia. Al termine della gara, il centrocampista biancazzurro Gennaro Acampora ha parlato in conferenza stampa: "Quando sono arrivato eravamo ultimi, non abbiamo paura. Il dato di fatto è che ci hanno recuperato il vantaggio, ma non abbiamo paura.

Dobbiamo giocare per vincerle tutte, eravamo in vantaggio nelle ultime partite, ma ci hanno recuperato. Dobbiamo migliorare in tutti i reparti perchè dobbiamo mantenere il vantaggio quando lo troviamo. Dobbiamo vincerle tutte, saranno partite difficili come quella di oggi contro una buona squadra. A Padova andremo con voglia e determinazione".